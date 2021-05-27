Москва, , 08:21 — REGNUM По итогам дня 26 мая фьючерсы на нефть закрылись небольшим повышением котировок. Цена на Brent повысилась на 0,33% до $68,76, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Продолжающееся восстановление мировой экономики сохраняет надежды на устойчивый рост спроса на энергоресурсы и не позволяет ценам сильно упасть.

Несмотря на недельное сокращение запасов нефти и бензина в США, рост цен замедлился. Покупателей беспокоит иранская нефть, которая появится на рынке после заключения ядерной сделки.

Данные министерства энергетики США показали, что запасы нефти за неделю уменьшились на 1,7 млн баррелей (прогноз был — 2,2 млн баррелей).

Запасы дистиллятов снизились на 3 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей), запасы бензина — на 1,7 млн баррелей (прогноз был — 700 тыс. баррелей).

Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $68,37 за баррель. Цена консолидируется в диапазоне $67,95−69,00.

Покупатели готовятся проходить психологический уровень $70. Скорее всего, пробой произойдет на следующей неделе после длинных выходных в США.

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