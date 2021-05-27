Санкт-Петербург, 27 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Первую стадию вакцинации препаратом от коронавируса «КовиВак» в Петербурге прошел 131 человек, сообщили в городском оперштабе. Всего в город поступили 9360 комплектов этого препарата, ставшего третьей отечественной вакциной от ковида.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

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При этом вакциной «ЭпиВакКорона» в Петербурге первично привиты 17 036 человек, закончили цикл вакцинации 9383 человека. По-прежнему вне конкуренции по количеству привитых препарат с торговой маркой «Спутник V». Первым компонентом первой отечественной вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» привиты 648 776 петербуржцев, из них закончили цикл вакцинации 550 593 человека.

По данным на 26 мая, за весь период в Петербурге вакцинированы 665 943 человека. Из них 559 976 полностью завершили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцин в городе составляет 150 599 комплектов доз.

«В Петербурге созданы все условия для безопасной вакцинации горожан. Прививка доступна в любом районе города и бесплатна. Вакцинация является самым действенным фактором в борьбе со смертностью от COVID-19», — подчеркивают в городском Межведомственном совете по борьбе с ковидом.