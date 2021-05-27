Москва, 27 мая, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В России исполнение программы приватизации федерального имущества в 2017—2019 годах оказалось минимальным за последние десять лет. Об этом сообщили в Счётной палате по итогам проверки.

Тара-Амингу Здание Счётной палаты Российской Федерации

Так, поступление средств в федеральный бюджет от приватизации снизилось с 15,1 млрд рублей в 2017 году до 12,1 млрд рублей в 2019 году. Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества за указанный период поступило 40,8 млрд рублей (82,3% бюджетных назначений).

По данным ведомства, причина низких поступлений в бюджет — отсутствие крупных продаж, из девяти пакетов акций крупнейших компаний, включенных в план приватизации, реализован только один в пользу другой запланированной к приватизации акционерной компании.

Ещё одна причина сокращения поступлений — это рост доли продаж федерального имущества на «вторичных» торгах, то есть посредством публичного предложения без объявления цены.

Кроме того, уточнили в Счётной палате, работа агентов по продаже федерального имущества также не показала эффективности — около 20% объектов казны, включённых в прогнозный план приватизации, агенты на торги не выставляли.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно плану правительства РФ на 2021−2022 годы, планируется прекращение участия Российской Федерации в уставных капиталах АО «Махачкалинский морской торговый порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», а также АО «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда России, необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации и реализации представительных партий необработанных природных алмазов иной уполномоченной организации.

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