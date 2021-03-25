Москва, , 11:31 — REGNUM Законопроект о приватизации жилья проживающими по договору социального найма внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Парламентарии предлагают распространить опыт Москвы и Санкт-Петербурга на всю страну — для реализации социальной и жилищной политики, реализации жилищных прав граждан, а также в целях пополнения доходных частей бюджетов органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Прописывается, что «граждане, занимающие жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, и состоящие (состоявшие) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в результате возвращения приватизированных жилых помещений в фонд государственного или муниципального жилищного фонда (квартиры, комнаты, индивидуальные жилые дома) имеют право выкупа». Устанавливаются и понижающие коэффициенты к рыночной стоимости.

Также поправками прописывается, что «граждане, не состоящие на учете, но имеющие право постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право выкупа жилых помещений в фонде государственного или муниципального жилищного фонда с учетом понижающего коэффициента — 0,6».