Берлин, , 09:40 — REGNUM Ученые из университета Гете во Франкфурте рассказали, что ими установлена причина возникновения тромбоза у части привившихся от COVID-19 вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом 27 мая сообщает Financial Times.

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По словам профессора Рольфа Маршалека, возглавляющего группу исследователей, которые занимаются исследованием данной проблемы, образование тромбоза связано аденовирусными векторами, используемыми препаратами для доставки спайкового белка вируса SARS-CoV-2 в человеческий организм.

Как считает ученый, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавиурс, как правило, производит белки, а в ее ядро. Затем части спайкового белка расщепляются и создают мутации, нем могущие связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию, а также вызывают тромбоз примерно у одного из 100 тыс. человек.

Кроме того, Маршалек добавил, что созданные на основе РНК препараты такие, как Pfizer и Moderna, доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ее ядро и это способствует тому, чтобы избежать указанной редкой побочной реакции.

При этом исследователь высказал мнение, что разработчики вакцин от COVID-19 могут поменять секвенирование спайкового белка, что предотвратит его расщепление.

Также он уточнил, что представители компании Johnson & Johnson уже связались с его лабораторией для того, чтобы затем адаптировать свой препарат.

В то же время, ученый указал, что спайковый белок вакцины Johnson & Johnson в меньшей степени подвергнут сращиванию, чем этот же белок из препарата AstraZeneca и именно поэтому случаи тромбоза после препарата J&J были выявлены только у восьми прошедших им вакцинацию человек из их общего количества 7,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что вакцинацию от COVID-19 скорее всего необходимо будет проходить ежегодно, так как вакцины от нового заболевания, вероятно, нужно будет обновлять.