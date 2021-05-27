Варшава, 27 мая, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной» из-за «агрессивных» действий Москвы. Об этом Дуда заявил во время выступления в Грузии, пишет агентство PAP.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — сказал Дуда.

Глава Польши добавил, что действия Москвы «не могут быть приняты международным сообществом».

Дуда также пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций и площадках ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Европу».

Он отметил, что Польша, Украина и иные страны Восточной Европы выступают резко против сотрудничества с Россией по поводу совместного газопровода, однако Германия планомерно продолжает его строительство в экономических интересах.

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