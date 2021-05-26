Варшава, , 12:09 — REGNUM Польша «с болью» приняла заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что дальнейшее введение санкций против «Северного потока — 2» контрпродуктивно. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель.

«Мы с болью принимаем эти заявления и решения президента Соединенных Штатов, потому что мы считаем, что сохранение санкций было бы важным», — сказал он в эфире Польского радио.

Он добавил, что Варшава неизменно стоит на позиции, что строительство газопровода «равнозначно передаче России в руки оружия — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как это не раз было, также и в политической сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что газопровод «Северный поток — 2» почти достроен, и вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, контрпродуктивно.

Отметим, 21 мая участники строительства газопровода — 13 судов и три российские организации — были включены в американские санкционные списки. За два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига санкции вводить не будут.

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