Минск, , 09:02 — REGNUM В Белоруссии следует ввести ответственность за призывы к санкциям. Для республики это очень нужно. Об этом на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил, что поддержит эту инициативу, если она будет внесена. Лукашенко поручил заняться изучением данного вопроса юристам.

«Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято, — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА. — Опять, не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск не удастся запугать западными санкциями — на них власти ответят особым вниманием к проектам иностранных компаний на белорусских предприятиях и деятельности финансируемых Западом «бандитов» в гуманитарной сфере.

Глава государства подчеркнул, что «на любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жёстко».

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