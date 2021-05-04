Минск, , 14:36 — REGNUM Официальный Минск не удастся запугать западными санкциями — на них Александр Лукашенко ответит особым вниманием к проектам иностранных компаний на белорусских предприятиях и деятельности финансируемых Западом «бандитов» в гуманитарной сфере. Об этом он заявил 4 мая, принимая с докладом председателя правительства Романа Головченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя санкции США и Евросоюза, Лукашенко сказал: «Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Белоруссии: посмотрим на их работу».

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Как сообщает президентская пресс-служба, «он поставил правительству задачу вместе с министерством иностранных дел посмотреть на деятельность в Белоруссии по так называемым западным гуманитарным программам». Отметим, что МИД является частью правительства.

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«Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал главе администрации, вы Сергеенко (глава президентской администрации, генерал госбезопасности Игорь Сергеенко, — прим. ИА REGNUM) передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации, — сказал Лукашенко. — А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно — они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают — хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании — в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Белоруссию в центре Европы».

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«Вообще я всегда задаю вопрос: кому это выгодно и зачем? Слушайте, мы защищаем свою страну, и мы с вами, и весь народ хотим жить в своей стране. Мы ее защищаем. Нас что за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать, — распорядился Лукашенко. — А так мы по-белорусски: голову спрячем в песок, как страусы, и думаем, ну ладно, выдержим, вытерпим. Нет. Нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна».

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