Ханой, , 06:51 — REGNUM Власти вьетнамской провинции Бакнинь, где находится крупный очаг распространения коронавирусной инфекции, открыли два госпиталя для приема пациентов с COVID-19, сообщает Вьетнамского новостное агентство (VNA).

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Сообщается, что два медучреждения будут способны разместить до 700 пациентов с коронавирусной инфекцией. Один из них рассчитан на 200 коек, второй — на 500. В них зараженным будут оказывать первую помощь, содержать их на карантине, а также лечить.

Ранее в провинции открыли уже два ковидных госпиталя на 300 койкомест каждый. К 26 мая в провинции числилось 627 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.