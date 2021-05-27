Богота, , 03:06 — REGNUM Власти Колумбии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией еще на 90 дней, заявил президент республики Иван Дуке на своей странице в Twitter.

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«Режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения продлевается на 90 суток», — заявил он.

По последним данным, в Колумбии с начала пандемии выявили 3 294 101 носителей коронавируса нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 86 180 человек. Впервые ограничения из-за болезни в Колумбии ввели еще в марте 2020 года.