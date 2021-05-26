Киев, 27 мая, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Украинские медики зарегистрировали более 1,4 тыс. осложнений, возникших после вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе госпредприятия «Государственный экспертный центр минздрава Украины».

ИА REGNUM

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"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436», — говорится на странице центра в Facebook.

Таким образом, неблагоприятные события после иммунизации наступили в менее чем в 1% всех случаев, подсчитали эксперты. Отмечается, что чаще других с осложнениями сталкивались принимающие вакцину Covishield — в 0,22% случаев. Covishield — препарат AstraZeneca, который производится в Индии.

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Среди неблагоприятных последствий в госкомпании назвали головную боль, повышение температуры, слабость, лихорадку, сонливость, боль в горле, одышку, кашель и другие симптомы.