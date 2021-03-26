Киев, , 12:42 — REGNUM В мире происходит целенаправленная информационная атака против Covishield — индийской вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 марта во время брифинга.

«Я могу подтвердить, что критика вакцины Covishield является необоснованной… Есть основания считать, что идёт целенаправленная информационная атака непосредственно на вакцину Covishield», — сказал он.

Кулеба поблагодарил Индию за предыдущие поставки вакцины на Украину, добавив, что в данный момент экспорт препарата приостановлен.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Читайте подробнее: На Украине надеются на продолжение поставок индийской вакцины от COVID-19

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до средины апреля в стране будет сохраняться тяжёлая ситуация, связанная с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Украины оценил ситуацию с распространением SARS-CoV-2