Киев, 26 марта 2021, 12:42 — REGNUM В мире происходит целенаправленная информационная атака против Covishield — индийской вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 марта во время брифинга.
Кулеба поблагодарил Индию за предыдущие поставки вакцины на Украину, добавив, что в данный момент экспорт препарата приостановлен.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до средины апреля в стране будет сохраняться тяжёлая ситуация, связанная с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
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