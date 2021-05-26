Москва, 26 мая, 2021, 23:54 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 26 мая выявлено 274 носителя коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России Вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 274 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 29 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 33 444 человек.

Данных о динамике суточного прироста инфицированных в Вооружённых силах, а также о возможных случаях летального исхода среди больных военнослужащих Минобороны в своих информационных бюллетенях не раскрывает.