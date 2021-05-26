Стокгольм, 26 мая, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 40. Данная информация была опубликована 26 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

(сс) Stadsmuseet i Stockholm Палата для больных COVID-19 в Швеции

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 436 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 067 197 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2 732 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 3 588 871 человек, вторую — 1 232 934 человека.

По состоянию на 26 мая, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 226 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 7 447 пациентов.