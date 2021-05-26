Рим, , 22:29 — REGNUM Министр экономики Италии Даниэле Франко в среду, 26 мая, высказался против инициативы леволибералов о дополнительном «налоге на успешных» в пользу молодежи.

Подобным «отрывистым» образом вмешиваться в налоговую систему нецелесообразно, нужно ориентироваться на цельную картину, отметил Франко.

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Ранее лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта предложил оказывать более существенную материальную поддержку гражданам в возрасте 18 лет, а именно — бы ввести 1-процентный налог «для самых богатых граждан» и раздать молодежи полученные средства.