Рим, , 20:21 — REGNUM Власти Италии должны оказать материальную поддержку поколению, в наибольшей степени пострадавшим от коронакризиса — 18-летним гражданам, с таким предложением выступил в четверг, 20 мая, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Чтобы молодежь не влезала при этом в долги и кредиты, следовало бы ввести 1-процентный налог «для самых богатых граждан» и полученные средства раздать молодежи, полагает Летта.

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Демократическая партия входит в состав правящей «широкой коалиции», однако премьер-министр Марио Драги предложение Летты отклонил. «Конечно, мы должны поддерживать молодежь, но сейчас не время обременять граждан новыми налогами», — сказал он.