Рим, 26 мая, 2021, 20:36 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 26 мая, в Италии умерли 125 622человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на121 (днем ранее — на 166), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на3937(днем ранее — на3224).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 201 827 — 7% населения страны. В настоящее время заражены 260 029человек — на8116 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 10 748 746 человек, что составляет 17,85% населения Италии.