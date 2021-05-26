Москва, , 12:25 — REGNUM Крупные IT-компании до 1 июля 2021 года обязаны локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ. Об этом 26 мая на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер.

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«Соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — отмечено в презентации.

Напомним, согласно российскому законодательству, иностранные интернет-ресурсы обязаны хранить личную информацию российских граждан только на территории России. Такие требования закона «О персональных данных» касаются иностранных компаний, у которых нет представительства в России, но они осуществляют свою деятельность на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter, а также компании Google предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. В случае отсутствия ответа ведомство пообещало решить вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение российского законодательства.

Напомним, в 2020 году Twitter и Facebook уже были оштрафованы на сумму по 4 млн рублей за подобные действия, при этом Facebook, в отличие от Twitter, штраф оплатил.