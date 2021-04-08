Москва, , 13:09 — REGNUM Компании Facebok, Twitter и Google получили очередное требование о предоставлении локализации баз данных пользователей из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в случае отсутствия ответа со стороны указанных компаний ведомством будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение российского законодательства.

В РКН напомнили, что в 2020 году Twitter и Facebook уже были оштрафованы на сумму по 4 млн рублей за данный проступок, при этом Facebook, в отличие от Twitter, штраф оплатил.