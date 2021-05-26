Варшава, , 09:29 — REGNUM Власти Польши упустили ряд шансов в отношениях с Россией из-за Украины, считает депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский.

По его словам, Польше не стоило выступать против РФ в сфере энергетики, чтобы угодить интересам Украины, а выбрать другую тактику, которая позволила бы сделать двусторонние отношения более продуктивными.

«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру и отказаться от сложного в политическом плане проекта по прокладке («Северного потока — 2»), — цитирует его Energetyka 24.

Двадцать лет назад в центре внимания политиков Польши оказались интересы не Варшавы, а Киева, которая бы пострадала в рамках такого сценария, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский заявил, что у США «непоследовательное отношение к проекту российско-германского газопровода «Северный поток — 2», что может повлечь негативные последствия для всего Запада».

По мнению Щерского, эта непоследовательность «мешает Западу объединиться и выступить вместе против проекта, а также ослабляет способность Европы и США влиять не его строительство и отстаивать свои интересы».

Читайте также: «Хозяин предал Украину?» — США планируют отказаться от санкций против СП-2