Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 11:18 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 26 мая в федеральном оперштабе. Суточная цифра новых случаев снижается в городе второй день подряд, хотя и незначительно: днем ранее было 844 случая, два дня назад — 851 случай.

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Всего за время пандемии в Северной столице выявлено 435 516 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 400 160 человек, в том числе 1161 пациент — за последние сутки.

Ковид продолжает уносит жизни петербуржцев: за последние сутки он стал причиной смерти еще 39 человек, что на семь случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Общее количество жертв COVID-19 в Петербурге на 26 мая составляет 14 162 человека.

Напомним, предыдущие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге увеличилось на 16,48%. Число больных в стационарах возросло на 11,5%.