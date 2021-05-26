Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Более 20 тыс. петербуржцев нуждаются в посткоронавирусной реабилитации, уже 12 тыс. горожан успели ее пройти. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Пресс-служба аппарата вице-губернатора О. Эргашева Более 20 тыс. петербуржцев нуждаются в посткоронавирусной реабилитации

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Посткоронавирусная реабилитация проводится в Санкт-Петербурге начиная с первой волны пандемии. Осложнения после COVID-19 для переболевшего могут быть самыми разными — от фиброза лёгких и инсульта до неврологических нарушений, к которым относят расстройства сна, хроническую усталость, потерю обоняния и вкусовых ощущений, а также депрессивные состояния.

«Нередким явлением стало нарушение памяти. Причем на это жалуются относительно молодые люди, в возрасте от 35 до 50 лет. Всем, кто перенес коронавирус, необходимо начинать восстановление как можно раньше, — отметил Эргашев. — Сейчас в нем нуждается более 20 тысяч пациентов».

В настоящее время реабилитацию можно пройти амбулаторно — получить рекомендации на приеме, либо в условиях дневного стационара, которые находятся в 42 районных поликлиниках, а также в Консультационно-диагностическом центре №1. Также пройти восстановительное лечение можно в больнице №40, Госпитале для ветеранов войн, больнице №2, санатории «Пансионат Восток-6», больнице им. Семашко и Мариинской больнице.

«С начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 12 тысяч пациентов, из них в стационарах — четыре тысячи. Получить помощь можно совершенно бесплатно при наличии полиса ОМС», — указал чиновник.