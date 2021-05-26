Стокгольм, , 10:44 — REGNUM Когда российские государственные СМИ описывают драму вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair, они пытаются представить Александра Лукашенко в качестве героя. Виновниками же происшествия называют арестованного журналиста Романа Протасевича и Запад. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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«Уже в воскресенье днем глава государственного телеканала RT и международного информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян подытожила российскую точку зрения на события в Минске. «Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво. Батька или «батюшка» — это уменьшительно-ласкательное прилагательное, обращенное к русским царям, которое сейчас иногда используют по отношению к диктатору Лукашенко. А Симоньян является медийным профилем, который никогда не упускает возможности поучаствовать в кремлевских делах. Так что даже если Владимир Путин лично еще не прокомментировал угон самолета, вы можете прочитать ее комментарии и понять, какая интерпретация будет представлена российской публике», — говорится в статье шведских журналистов.

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