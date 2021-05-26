Минск, , 09:34 — REGNUM Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила полёты в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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Отменены все рейсы на Украину, запланированные в период с 26 мая по 25 августа 2021 года. Пассажиры, купившие билеты, смогут вернуть их полную стоимость или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Напомним, 25 мая 2021 года правительство Украины приняло решение закрыть прямое авиасообщение с Белоруссией в связи с задержанием в Минске оппозиционера Романа Протасевича.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное решение также приняли власти Латвии.

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