Якутск, 26 мая, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Власти Якутии не отменяли обязательную вакцинацию населения от коронавируса — неблагополучная эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой, нет снижения числа выявленных заражённых. Высокий уровень заболеваемости регистрируется среди трудоспособного населения. Больше всего болеют сотрудники офисов, сферы образования, студенты, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 мая со ссылкой на официальный сайт республиканского Роспотребнадзора.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Таким образом, постановление от 19 мая продолжает действовать — в Якутии отменяют массовые мероприятия, усиляют контроль за соблюдением масочного режима, дезинфекцию на объектах и общественных пространствах.

«Самым эффективным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией является вакцинация. В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление главного государственного санитарного врача по республике об иммунизации против новой коронавирусной инфекции и достижении 70-процентного охвата прививками взрослого населения в кратчайшие сроки. Согласно этому постановлению, прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными», — говорится в официальном сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что отсутствие прививки влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ. Руководитель организации может отстранить таких работников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до тех пор, пока такие прививки не будут сделаны.

Как сообщало ИА REGNUM, особые требования предъявляются к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции от 200 тыс. рублей. Это касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимателей.