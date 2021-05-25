Якутск, , 10:38 — REGNUM Эпидситуация по коронавирусу в Якутии остаётся сложной, продолжается рост числа новых заражённых, не уменьшается и количество тяжелых случаев, не прекращаются летальные исходы, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Читайте также: Мурашко: только вакцинация кардинально изменит эпидситуацию в РФ

Отмечается, что новые случаи заражения выявляются в северных районах, которые долгое время оставались «чистыми» от коронавируса.

Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача республики по обязательной иммунизации населения.

Пункты вакцинации готовы прививать до 19 тыс. человек в сутки, но за минувшую неделю были привиты всего 21 860 человек. Айсен Николаев потребовал увеличить темпы вакцинации по всей Якутии и поручил главам муниципалитетов и городских округов издать соответствующие нормативные акты об обязательной вакцинации.

«Вакцинироваться обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», — акцентировали в минздраве.

В случае необоснованного отказа от вакцинации, сотрудник может быть не допущен к работе.

«Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции от 200 тыс. рублей. Это касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимателей», — добавили специалисты.

На 25 мая коронавирус не выявлен лишь в девяти районах Якутии.

В целях защиты беременных женщин от коронавируса принято решение о вакцинации всех членов их семей.

Плановые показатели по вакцинации по Якутску и Мегино-Кангаласскому району должны быть выполнены до 1 июня, по другим районам — до середины июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с COVID-19 остаётся в России напряжённой, кардинально её изменить сможет только масштабная вакцинация, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 25 мая на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».