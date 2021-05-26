Оттава, 26 мая, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Власти Канады посоветовали авиакомпаниям страны воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Марка Гарно и главы канадского минтранса Омара Альгабры.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

"Канада решительно осуждает принудительное изменение маршрута рейса 4978 Ryanair под ложным предлогом и последующий арест журналиста Романа Протасевича Белоруссией», — говорится в сообщении.

По их мнению, действия Белоруссии ставят под угрозу безопасность авиаперевозок и нарушением международного права. В связи с этим министры призывают канадских авиаперевозчиков прекратить полеты над Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения санкций против Белоруссии в связи с задержанием основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.