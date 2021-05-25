Тирана, 25 мая, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Вечером 24 мая в международный аэропорт Ринас в Албании прибыли 14 040 доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцина Pfizer.

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На своей странице в социальной сети Facebook новость сообщил сам премьер-министр Албании Эди Рама. Политик отметил, что суммарно в страну прибыли 847 тысяч доз вакцины.

Более 250 тысяч граждан Албании уже получили обе дозы вакцины, хотя бы один раз вакцинировались около 725 тысяч граждан страны.