Лондон, 25 мая 2021, 20:39 — REGNUM Воздушное пространство Великобритании закрыто для пассажирских самолётов авиакомпаний Белоруссии, написал 25 мая британский министр транспорта Грант Шэппс в своем Twitter.
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По словам британского чиновника, решение принято по итогам саммита ЕС, запретившего накануне, 24 мая, перелёты самолётам белорусских авиакомпаний над странами Евросоюза и использования их аэропортов.
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