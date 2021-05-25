Оттава, 25 мая, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о возможности введения новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с посадкой борта Ryanair, сообщают 25 мая местные СМИ.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

После посадки самолета белорусские силовики задержали основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Эта ситуация стала активно обсуждаться мировым сообществом.

Напомним, сегодня ранее стало известно о закрытии посольства Белоруссии в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада ввела в отношении ряда белорусских деятелей, в том числе президента БелоруссииАлександра Лукашенко, санкции «за нечестные выборы».

После этого Минск ввёл запрет въезда в Белоруссию для ряда канадских деятелей. Пять дней назад, 20 мая, канадский МИД призвал Минск освободить задержанных сотрудников портала tut.by.