Канада может ввести новые санкции в отношении Белоруссии — Трюдо
Оттава, 25 мая, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о возможности введения новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с посадкой борта Ryanair, сообщают 25 мая местные СМИ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»
После посадки самолета белорусские силовики задержали основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Эта ситуация стала активно обсуждаться мировым сообществом.
Напомним, сегодня ранее стало известно о закрытии посольства Белоруссии в Канаде.
Как сообщало ИА REGNUM, Канада ввела в отношении ряда белорусских деятелей, в том числе президента БелоруссииАлександра Лукашенко, санкции «за нечестные выборы».
После этого Минск ввёл запрет въезда в Белоруссию для ряда канадских деятелей. Пять дней назад, 20 мая, канадский МИД призвал Минск освободить задержанных сотрудников портала tut.by.