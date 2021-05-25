Минск, 25 мая, 2021, 19:57 — ИА Регнум. «Белавиа» отменила авиаперевозки на Украину в ответ на запрет со стороны Киева полётов этой белорусской компании, сообщили 25 мая в её пресс-службе.

ИА REGNUM Авиакомпания «Белавиа»

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"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полёты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 г., — говорится в сообщении. — 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40)».

Пассажирам, которые уже купили билеты на отменённые рейсы, предлагается вернуть их полную стоимость.