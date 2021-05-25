Москва, 25 мая, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19 правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следует из текста документа.

Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Российской Федерации Минздрав России считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения Российской Федерации, отмечают авторы инициативы.

Реализация норм потребует выделения в 2021 году дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета 26,45 млн рублей, в 2022—2024 годах потребность будет уточняться Минздравом России с учетом эпидемической ситуации, указывают в правительстве.