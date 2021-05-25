Минск, , 15:57 — REGNUM Расшифровка переговоров пилота лайнера Ryanair с белорусским диспетчером, после которых самолёт экстренно приземлился в Минске, опубликована 25 мая на сайте департамента по авиации минтранса Белоруссии. Текст приведён на английском языке.

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В описании говорится, что приведены фрагменты радиообмена экипаж-диспетчер от 23 мая 2021 года для рейса RYR1TZ. Так, диспетчер предупредил пилота об угрозе взрыва.

«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», — говорит диспетчер.

На вопрос пилота об источнике информации диспетчер ответил, что в аэропорт Минска и другие воздушные гавани поступило соответствующее электронное письмо. Пилот затем уточнил, кто именно рекомендовал направить лайнер в Минск: авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия.

«Это наша рекомендация», — отвечает диспетчер.

В результате пилот заявил, что намерен перенаправить самолёт в аэропорт Минска. Какого-либо давления на него при этом не было оказано.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский заявил, что командир самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, принял единственно правильное решение об экстренной посадке. Неизвестные лица, назвавшие себя «солдатами ХАМАС», предупредили о заложенной на борту бомбе.

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