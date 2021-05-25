25 Мая
 
15:31

Путин оценил эффективность взаимодействия ОПК и Минобороны

Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны смогли достичь эффективной координации. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

15:31

В числе приоритетов Владимир Путин назвал сбалансированное и системное развитие всех видов Вооруженных сил РФ, совершенствование стратегических ядерных сил России, как ключевого фактора обеспечения безопасности страны.

15:29

«Потенциальные риски и угрозы военной безопасности России в непосредственной близости от наших границ требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности, поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают и производят перспективные вооружения и технику», — заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.

15:29

Путин прокомментировал перевооружение зенитных ракетных войск России

Комплексы С-500 вскоре начнут поступать в эксплуатацию в российскую армию. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

15:26

«Предприятия ВПК и Министерство обороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружения и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта», — отметил президент России.

15:24

«В армию и на флот с высокой динамикой поступает новейшие образцы оружия и военной техники. Серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности ВМФ, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон». В ВКС более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди — поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются».
Владимир Путин

15:24

Путин: уровень подготовки командного состава в армии РФ качественно вырос

Командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПРО России получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

15:20

«Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно», — подчеркнул президент России. Он потребовал учитывать самые современные разработки в области вооружения и тактики, имеющиеся в мире.

15:20

Эпидемия коронавируса не повлияла на боеспособность армии РФ — Путин

В 2020 году все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

15:19

Президент России Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, отметил успешную работу по перевооружению Вооруженных сил России.