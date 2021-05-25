Президент России Владимир Путин 25 мая начнет цикл оборонных совещаний в Сочи. В течение всей недели в очном формате будут обсуждать вопросы военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений.

Напомним, подобные мероприятия на юге страны глава государства проводит дважды в год. Участие в них принимают руководство Минобороны РФ, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главные конструкторы этих предприятий.

В 2019 году формат таких встреч был несколько изменен: в рамках «недели оборонки» Путин стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Путин 25 мая начнет серию оборонных совещаний