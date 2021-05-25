Путин оценил эффективность взаимодействия ОПК и Минобороны
Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны смогли достичь эффективной координации. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
В числе приоритетов Владимир Путин назвал сбалансированное и системное развитие всех видов Вооруженных сил РФ, совершенствование стратегических ядерных сил России, как ключевого фактора обеспечения безопасности страны.
«Потенциальные риски и угрозы военной безопасности России в непосредственной близости от наших границ требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности, поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой, поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают и производят перспективные вооружения и технику», — заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.
Путин прокомментировал перевооружение зенитных ракетных войск России
Комплексы С-500 вскоре начнут поступать в эксплуатацию в российскую армию. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
«Предприятия ВПК и Министерство обороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружения и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта», — отметил президент России.
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Командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПРО России получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
«Все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно», — подчеркнул президент России. Он потребовал учитывать самые современные разработки в области вооружения и тактики, имеющиеся в мире.
Эпидемия коронавируса не повлияла на боеспособность армии РФ — Путин
В 2020 году все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.
Президент России Владимир Путин, открывая совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, отметил успешную работу по перевооружению Вооруженных сил России.