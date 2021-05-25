Берлин, , 15:36 — REGNUM Ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске спровоцировали спецслужбы западных стран, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

По его словам, эта «многоходовая» операция позволила найти повод запретить белорусским самолета летать над ЕС.

«Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе телеграм-канала Nexta Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада, — цитирует его «360». — Но так вестись и так ловиться на этом. Это, конечно, непростительно».

Он добавил, что задержание Протасевича не стоило обострения мировой обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.