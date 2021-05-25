Сочи, Краснодарский край, 25 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПРО России получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ВПК по военному строительству и развитию Вооружённых сил и вооружений РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

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«Качественно вырос уровень подготовки командного состава. Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПРО, более 85% командиров соединений и полков, получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. И сейчас опираются на него в ходе манёвров, командно-штабных учений и тренировок при подготовке личного состава частей и подразделений», — заявил Путин.