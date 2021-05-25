Минск, 25 мая, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair обсудили министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей, сообщили 25 мая в пресс-службе белорусского МИД.

Mid.ru Сергей Лавров и Владимир Макей

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Собеседники отметили необходимость всестороннего и объективного расследования ситуации компетентными органами. Макей подтвердил готовность Минска к активному сотрудничеству с международными организациями.

Стороны обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества и согласовали график встреч на ближайшую перспективу.

Ранее департамент по авиации министерства транспорта Белоруссии пригласил авиационные власти ЕС и США расследовать инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair.