Москва, 25 мая, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Все необходимые предупреждения в соответствии с международными правилами при угрозе на борту самолета для экстренной посадки рейса Ryanair в аэропорту Минска были сделаны Белоруссией. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту, и в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что, как он считает, действия белорусских диспетчеров были призваны минимизировать возможную угрозу на борту самолета Ryanair.

«В целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. Для того, чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров», — пояснил Песков.

При этом он отметил, что жизни граждан России не подвергались опасности в результате экстренной посадки данного самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с заменой государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Латвии является вопиющим событием.