Москва, 25 мая, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Нефть продолжает укрепляться после не самой удачной прошлой недели, закрывшись 24 мая на отметке $68,70 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На цену влияет несколько факторов. Первый — определенные затруднения в переговорах с Ираном, что может отсрочить выход топлива из этого государства на мировой рынок.

При этом оптимизм по поводу снятия ограничений в ближайшем будущем все равно остается, но в моменте этот фактор выступает поддержкой цене на топливо.

Второй — сообщения из Индии о том, что пик ковидного кризиса заболеваемости пройден и дальше ситуация будет постепенно налаживаться, что положительно скажется на спросе на нефть.

Еще один фактор — открытие автомобильного сезона в США 31 мая, который приведет к увеличению потребления нефтепродуктов в стране.

Помимо этого, росту спроса будут способствовать темпы вакцинации в стране — уже 61% населения получили как минимум одну дозу вакцины.

Прогнозируемый коридор движения нефти на сегодня, 25 мая, — $68,20−69,50 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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