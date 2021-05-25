Москва, , 10:27 — REGNUM Нефть 24 мая продолжила дорожать и прибавила более 2,5% вслед за уверенным пятничным отскоком от локальных минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 25 мая, в ходе утренних торгов фьючерсы передвинули максимумы до области $68,75. Нефть марки Brent несколько замедлила бычий ход, но сохраняет восходящий уклон, что снова смещает фокус внимания игроков на психологическую отметку $70, которая спугнула покупателей на прошлой неделе.

На рынке черного золота сейчас действует сразу несколько драйверов роста. Во-первых, у трейдеров возникли сомнения в скором наращивании экспорта из Ирана после того как американская сторона дала понять, что Тегеран пока не проявляет готовности выполнять свои обязательства, необходимые для снятия санкций. Так что риск притока дополнительного предложения временно уходит со сцены.

Во-вторых, эксперты влиятельного банка Goldman Sachs дали обновленный прогноз по ценам на нефть, в котором ожидают роста котировок до $80 за баррель уже в четвертом квартале этого года. В своих оценках аналитики банка подчеркнули, что данный сценарий учитывает даже ослабление санкций в отношении Ирана.

В-третьих, доллар дешевеет по всему спектру рынка, а доходность десятилетних трежерис опускается на фоне оживления спроса на рисковые активы, а пандемия тем временем демонстрирует новые признаки ослабления. Так, в США, где привито уже более 60% населения, недельный прирост случаев заражения достиг минимального с марта прошлого года значения.

Такая расстановка сил теоретически предполагает дальнейший подъем Brent в краткосрочной перспективе, однако рост может замедлиться по мере приближения к отметке $70.

Также обязательным условием является благоприятная статистика по запасам от API и минэнерго США, которая выйдет 25 и 26 мая соответственно», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть Brent готовится снова штурмовать уровень $70