Москва, 25 мая, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Сценарий с посадкой самолёта с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем был заранее запланирован Западом. Об этом 25 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Как только самолёт приземлился, сразу же пришли фотографии о том, что Роман находится в этом самолёте. И, естественно, спецслужбы Белоруссии его арестовали. И через несколько минут по всей Европе поднялся шум и вой, потому что всё это уже было заготовлено, это всё было уже прописано», — заявил Водолацкий.

«Поэтому удивляться тем действиям, которые сегодня происходят, конечно, не приходится», — подчеркнул он.

Самое главное, это показывает, что гражданское общество Евросоюза «всё больше и больше напоминает то общество, которым извне управляют», отметил он.

«Управляют для того, чтобы разрушить их самостоятельность, разрушить их государственность», — подчеркнул Водолацкий.

«Сегодня это происходит и в Чехии, и в Болгарии. Сегодня это происходит в Польше. На очереди Франция и Германия. … Америка пытается их поставить на колени для того, чтобы использовать в любой ситуации по любым моментам, направляя удар на Россию и на тех союзников, которые рядом с нами», — указал он.

23 мая в Белоруссии экстренно посадили летевший из Афин в Вильнюс самолёт Ryanair, на борту которого находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.Самолёт совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердили задержание Протасевича.

После инцидента, 24 мая, лидеры ряда стран Евросоюза призвали всех базирующихся в Европе авиаперевозчиков прекратить полеты в Белоруссию и над её территорией.