Вашингтон, 25 мая, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Североатлантический альянс присоединился к призыву Евросоюза о проведении срочного расследования посадки рейса Ryanair в Минске. Об этом 25 мая заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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"Должно быть проведено срочное международное расследование этого опасного принуждения к посадке», — говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном на странице НАТО в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран ЕС опубликовали совместное заявление, в котором призвали к немедленному освобождению основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске. Отмечалось, что на первом дне саммита ЕС в основном обсуждался инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair.

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