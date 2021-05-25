Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Несмотря на решение ЕС не пропускать самолеты белорусских авиалиний через свое воздушное пространство, самолет из Минска несколько минут назад приземлился в Арланде (Стокгольм). Сегодня, 25 мая, МИД Швеции вызвал посла Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с вынужденной посадкой направлявшегося из Греции в Литву борта, на котором находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, впоследствии арестованный силовиками. Об этом сообщила государственная новостная служба Швеции TT.

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Во сколько должна состояться встреча посла Белоруссии в шведском внешнеполитическом ведомстве, не сообщается.

Отмечается, что ранее посол Белоруссии в Швеции был вызван на встречу в шведский МИД в связи с президентскими выборами в августе прошлого года.

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