Минск, , 11:38 — REGNUM В воздушном пространстве над территорией Белоруссии пока сохраняется стабильный авиатрафик, сообщили 25 мая в белорусском госпредприятии «Белаэронавигация».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

"Пока авиатрафик сохраняется на прежнем уровне, есть некоторые отказы (от пролета), но они незначительные на сегодняшний день», — сообщили в компании.

В компании добавили, что за последние сутки через территорию страну пролетело 402 воздушных судна, для понедельника это штатный режим, их среднее число в сутки в апреле составило 437.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран ЕС опубликовали совместное заявление, в котором призвали к немедленному освобождению основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске. Отмечалось, что на первом дне саммита ЕС в основном обсуждался инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair.

Читайте также: ЕС быстро отрезвят дополнительные затраты на полёты в обход Белоруссии