Москва, 25 мая, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в России подтверждено 7884 случая заражения коронавирусом, сообщили 25 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 84 субъектах РФ, больше всего их в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге.

За сутки умерли от коронавирусной инфекции 393 человека, выздоровели 8743 ковид-пациента.

Уточняется, что суммарно в России с начала пандемии выявили 5 017 795 случаев заражения коронавирусом.