Москва, , 10:40 — REGNUM Атака Илона Маска на неэкологичную добычу биткоина получила логическое продолжение, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Поздно вечером 24 мая СМИ сообщили о создании специального совета по майнингу, который призван обеспечить прозрачность используемого энергопотребления и ускорить реализацию перехода на возобновляемые источники энергии.

В него помимо Маска и небезызвестного Майкла Сэйлора, CEO Microstrategy, вошли все значимые североамериканские майнинговые компании.

Хорошая новость для снятия текущего давления политиков, которые выкорчевывают всюду, где только можно использование угля, но недостаточная для того, чтобы снять окончательно все опасения, остающиеся на криптовалютном рынке.

К цифровым активам у правительств особый счет и претензии заключаются не только в ущербе для экологии. Это и подтверждает реакция игроков — волатильность начинает снижаться, рынок переходит в стадию консолидации, на формирование которой потребуется время, но взрыва оптимизма нет.

Хешрейт остается ниже тех значений, которые предшествовали старту новой кампании китайских властей против майнеров и незаконной торговли криптовалютами.

Руководство двух из трех крупнейших региональных площадок региона, Huobi и OKEX, не пропустили мимо ушей подобные заявления и ввели некоторые ограничения в работе китайских компаний и граждан.

На фоне вербальных интервенций значимых представителей индустрии, суть которых сводится к необходимости запастись терпением и использовать текущую ситуацию для покупки, остается вариант вброса новых негативных новостей от властей, которые могут повлиять на психологию колеблющихся розничных инвесторов.

По данным Glassnode, 24% адресов купили биткоин выше текущих значений и не на всех из них сработает эта магия мантр.

Техническая картина остается без изменений: остается актуальным коридор в $30 000 — 42 000. Локально инициатива у покупателей, что не исключает подъем к его верхней границе в ближайшие сессии тем более, что и в целом на финансовых рынках склонность к риску постепенно усиливается.

Однако исходя из сохраняющейся неопределенности покупки могут носить тактический характер, для стратегических благоприятные возможности еще представятся», — пояснил эксперт.

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