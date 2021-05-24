Лондон, , 16:01 — REGNUM В Лондоне начался арбитражный процесс против Telegram по иску инвесторов криптовалюты TON. Об этом в интервью РБК сообщил управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко.

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Причиной иска, как пояснил Железко, стало предложение о возврате вложенных в криптовалюту TON средств, которое было сделано инвесторам Da Vinci «не до конца корректно» — за 24 часа до дедлайна.

«Многие из наших инвесторов просто не получили физическую возможность проанализировать документы и, соответственно, получить адекватный возврат на те инвестиции, которые были сделаны», — отметил специалист.

Он также добавил, что после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила запуск криптовалюты, инвесторы TON получали «достаточно много разных конфликтующих уведомлений о том, что токены выйдут, потом что не выйдут, потом что опять выйдут». В такой ситуации было тяжело принять правильно решение, объяснил Железко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года основатель Telegram Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-платформы TON, на которой планировалось выпускать криптовалюту Gram. Для проекта привлекли $1,7 млрд сторонних инвестиций.

В марте 2021 года инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали компенсировать неудачу проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в размере около $100 млн. Соответствующие письма были направлены основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому, а также другим топ-менеджерам и юристам TON.