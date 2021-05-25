Минск, , 10:18 — REGNUM Решение об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября нынешнего года из-за запрета данных рейсов властями Британии и Франции приняла белорусская национальная авиакомпания «Белавиа». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба авиакомпании из Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что «Белавиа» огорчена сложившейся ситуацией и приносит свои извинения пассажирам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что финская авиационная компания Finnair временно приостановила полеты своих самолетов над территорией Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Air France объявила о приостановке полётов над Белоруссией

Читайте развитие сюжета: Lufthansa приняла решение приостановить полёты над территорией Белоруссии