Белград, 24 мая, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 9298 проведённых ПЦР-тестов, выявили 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 11 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 68 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 24 мая.

Predsednik.rs Новый госпиталь для больных коронавирусом. Сербия

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 710 315, а количество смертельных случаев выросло до 6788.

Помощник директора клинического центра в Нише, профессор Радмило Янкович, заявил, что полное смягчение мер нельзя допустить, особенно для массовых скоплений людей, поскольку коллективный иммунитет не достигается при 50% иммунизации населения.